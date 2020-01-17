Сотрудник ломбарда проиграл 9,4 тысячи рублей в казино

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В милицию обратились представители ломбарда. Они сообщили, что из кассы пропала крупная сумма денег, вырученных с предыдущей смены. А именно 9,4 тысячи рублей. Как выяснили правоохранители, деньги взял товаровед, житель Минской области, и основную часть проиграл в казино. Правда, 30-летний сотрудник сразу возместил всю сумму причиненного ущерба. Известно, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался, сообщает belta.by.