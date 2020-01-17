2020-01-17T17:19:29+03:00
Общество
КП Беларусь

На границе Беларуси и Польши планируют максимально увеличить пропускную способность

Такое намерение выразили руководители таможенных служб стран-соседок
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На границе Беларуси и Польши планируют максимально увеличить пропускную способность.На границе Беларуси и Польши планируют максимально увеличить пропускную способность.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) рассказали, что во время встречи руководители таможенных служб Беларуси и Польши приняли решение о дальнейшей актуализации договорно-правовой базы, инфраструктурном развитии пунктов пропуска на белорусско-польской границе, а также обеспечении на данном участке границы максимально возможного пропуска транспортных средств.

В 2019 году количество грузовых транспортных средств, которые пересекли белорусско-польскую границу, превысило 1,1 миллиона. Это на 5% больше, чем в 2018 году, и на 20% больше показателя 2015 года. Каждый день границу в этом направлении пересекают более 3 тысяч грузовых автомобилей, пишет belta.by.

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