На границе Беларуси и Польши планируют максимально увеличить пропускную способность

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В пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) рассказали, что во время встречи руководители таможенных служб Беларуси и Польши приняли решение о дальнейшей актуализации договорно-правовой базы, инфраструктурном развитии пунктов пропуска на белорусско-польской границе, а также обеспечении на данном участке границы максимально возможного пропуска транспортных средств.

В 2019 году количество грузовых транспортных средств, которые пересекли белорусско-польскую границу, превысило 1,1 миллиона. Это на 5% больше, чем в 2018 году, и на 20% больше показателя 2015 года. Каждый день границу в этом направлении пересекают более 3 тысяч грузовых автомобилей, пишет belta.by.