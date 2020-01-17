2020-01-17T17:22:52+03:00
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В Могилеве выставят в музее меч XV века

Этим оружием рыцарь Великого княжества Литовского сражался с русскими в битве под Мстиславлем в 1501 году
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Могилеве выставят в музее меч XV века. Фото: Музей истории МогилеваВ Могилеве выставят в музее меч XV века. Фото: Музей истории Могилева
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В Музее истории Могилева выставят в понедельник 500-летний меч, который в 2013 году нашли в Мстиславском районе в реке Вихра вместе с доспехами рыцаря Великого княжества Литовского. Этим мечом воин сражался в битве под Мстиславлем в 1501 году.

Напомним, в 2013 году Игорь Марзалюк, историк, археолог, депутат, попросил обследовать место, где ранее были найдены рыцарские доспехи в реке Вихра под Мстиславлем. Дайвер-археолог Андрей Лихачев собрал группу, но выяснилось, что черные копатели накануне нашли часть доспехов и меч, который, к сожалению, успели продать в Россию. Стоимость оценивалась в несколько тысяч долларов.

Все эти годы историки отслеживали интернет-аукционы, чтобы найти и вернуть меч. Это удалось: он всплыл на одном из европейских аукционов. Директор Музея истории Могилева Алексей Батюков вместе с коллегами ездил на торги, чтобы историко-культурная ценность оказалась именно в Беларуси. Она обошлась в сумму около 15 тысяч рублей >

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