2020-01-17T17:40:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в выходные: ночью гололедица, днем до +7

Крещенские морозы в этом году обошли Беларусь стороной, сообщают синоптики
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Крещенские морозы в этом году обошли Беларусь стороной, сообщают синоптикиКрещенские морозы в этом году обошли Беларусь стороной, сообщают синоптикиФото: Павел МАРТИНЧИК
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18 января погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0...-6°С, максимальная днем +1...+7°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

19 января будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-западу республики небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер юго-западный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -5...+2°С, максимальная днем -2...+4°С.

20 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман и гололед. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4...+2°С, максимальная днем 0...+5°С, сообщает "Белгидромет".

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Погода в выходные: ночью гололедица, днем до +7
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