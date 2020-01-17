2020-01-17T18:27:49+03:00
Общество
КП Беларусь

В белорусских школах появятся две новых должности

Одна из них будет связана с военным воспитанием
Надежда БУТОВИЧ
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Бывшие военные смогут работать в школах на руководящих должностях по близкой к прежней работе специальности.Бывшие военные смогут работать в школах на руководящих должностях по близкой к прежней работе специальности.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В скором времени школы Беларуси увеличат штат на две новые должности. Одна из них будет касаться вопросов организационных, а вторая – непосредственно учебного процесса.

Грядущие изменения регламентировало соответствующее постановление Минтруда (Прим.: Постановление № 57 от 21 ноября 2019 года), об этом сообщили на сайте Национального правового портала.

Так, в школах начнут работать «корпоративные секретари акционерных обществ». Специалисты, работающие на этой руководящей должности, должны будут, например, координировать совместную работу органов управления АО и комитета при совете директоров (Прим.: наблюдательного совета). Здесь речь идет о различной организационной работе, проведении мероприятий, собраний, совещаний и т.д. Чтобы стать корпоративным секретарем в школе необходимо иметь высшее образование (Прим.: юридическое или экономическое), стаж от 5 лет, в том числе на руководящих должностях.

Вторая новая для школ специальность – завуч по военно-патриотическому воспитанию. На эту должность будут принимать бывших военных (Прим.: отслуживших либо из числа обучавшихся по программе подготовки младших командиров, либо после военной кафедры), которые к тому же имеют педагогическое образование.

Что будут делать «военные завучи»? Во-первых, это соответствующее идеологическое и военное воспитание для школьников (Прим. при этом не уточняется будут ли это только мальчики), во-вторых, сотрудничество с местными военными комиссариатами, в-третьих, «отсев» школьников для поступления в военные вузы.

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