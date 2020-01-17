2020-01-17T18:53:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Ограбление в Мозыре: «Сказали, что из спецподразделения, связали, забрали деньги и ушли»

Неизвестные в масках украли у мозырян крупную сумму денег
Надежда БУТОВИЧ
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Милиция работает на месте ограбления в Мозыре. Фото: МВД.Милиция работает на месте ограбления в Мозыре. Фото: МВД.
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Дерзкое ограбление произошло в райцентре на Гомельщине в пятницу, 17 января. Оперативную информацию об ограблении в Мозыре сообщили в пресс-службе МВД официальном аккаунте в Telegram.

В милицию позвонила потерпевшая горожанка, женщина рассказала, что только что освободилась от веревок, которыми ее связали неизвестные. Двое проникли в квартиру в многоэтажке, связали горожанку и ее супруга, быстро унесли из квартиры крупную сумму денег, которые лежали в дамской сумочке.

– Предварительно удалось установить, что события развивались следующим образом: около 12.30 часов в квартиру потерпевшей проникли двое в масках, они представились сотрудниками спецподразделения, а когда зашли вместе с хозяйкой внутрь связали и ее, и мужа. Далее неизвестные забрали деньги из сумки и ушли прочь. Женщина смогла освободиться и сразу же позвонила «102», звонок был зафиксирован в 12.48 часов, – уточнили в пресс-службе.

Пропала крупная сумма денег. На месте работают специалисты угрозыска, СК, криминалисты. Все наряды милиции сориентированы на розыск грабителей.

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