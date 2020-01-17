«Яночка, отзовись, что ты живая»: мать пропавшей 17-летней витебчанки записала к ней видеообращение

Парочку видели в последний раз летом в Минске. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Несовершеннолетняя девушка тесно общалась с 47-летним мужчиной и могла сбежать из дома с ним

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Правоохранители Витебщины продолжают розыски несовершеннолетней Яны Давыденок, которая пропала еще в июне 2019 года. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

ЧП произошло в агрогородке Кохановичи, что в Верхнедвинском районе. В милицию позвонила мама 17-летней Яны и рассказала, что дочка пропала. Родители узнали, что девушка тайком от них тесно общалась с 47-летним сельчанином, а затем вместе с ним сбежала из дома.

– Прошедшим летом странную парочку: молоденькую девушку и зрелого мужчину видели в Минске, куда они потом уехали и где скрываются, неизвестно. Яна Давыденок объявлена в розыск, – пояснили в УВД.

17-летняя Яна в тайне от родителей общалась с 47-летним мужчиной. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Из дома Яна сбежала «в чем была»: не взяла ни документов, ни денег, ни мобильника. Девушка на вид около 17 – 20 лет, у нее модельный рост – примерно 170 – 175 сантиметров и худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

Мама с помощью правоохранителей записала видеобращение к любимой дочке и попросила Яну хотя бы дать весточку о себе, о том, что жива, и с ней все в порядке. А еще сельчанка просит дочку возвратиться домой и не таить обиду.

Если вам известна какая-либо информация, сообщите об этом в милицию.