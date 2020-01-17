Сила и хрупкость: Полуголые белорусские пожарные снялись для календаря с балеринами

Изменить размер текста: A A

Корпоративные календари становятся традиционными для многих компаний, организаций, спортивных команд и даже целых ведомств Беларуси. А некоторые коллаборации становятся настолько удачными, что о них нельзя умолчать!

Взгляните, какой красивый календарь на 2020 год получился в совместном проекте МЧС Беларуси и Большого театра. Такой календарь должен приобрести не только каждый уважающий себя театрал, но и каждая белоруска, посмотрите и вы поймете, почему?!

Февраль в образах народной артистки Беларуси Ольги Гайко (Жизель) и преподавателя университета гражданской защиты МЧС Николая Черепенькина. Фото: МЧС.

– Презентация этого творческого проекта состоялась в пятницу, 17 января. В календаре, созданном в сотрудничестве с Большим театром, мы хотели передать идею слияния двух противоположностей: силы, присущей спасателям, и хрупкости, которую олицетворяют балерины, – рассказали в пресс-службе МЧС.

Март воплотили Татьяна Уласень (Мерседес) и спасатель Евгений Лось из Бобруйска. Фото: МЧС.

И, похоже, идея удалась! Рядом с накачанными пожарными надежно и гармонично «танцуют»: Жизель из одноименной пьесы, Одетта из «Лебединого озера», феи из «Спящей красавицы», огненная Мерседес из «Дон Кихота», княгиня Анна из «Витовта» и другие музы.

Утонченный июнь в образах Перваны Мырадовой (Анны) и начальника сектора Минского облуправления МЧС Игоря Битковского. Фото: МЧС.

– В съемках календаря любезно согласились поучаствовать артистки Большого театра, среди которых заслуженные артистки Беларуси Марина Вежновец и Людмила Хитрова, а также народные артистки Беларуси Ольга Гайко и Ирина Еромкина. Силу рядом с балеринами воплотили спасатели из разных городов и регионов республики, – добавили в пресс-службе.

«Горячие» июльские образы от Элизабеты Игнатчик, Вероники Олещенко (Куртизанки) и спасателя из Минска Никиты Киселя. Фото: МЧС.