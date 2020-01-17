Видеофакт. «Руки в «крови»: вандалы разрисовали памятник Пушкину в центре Минска
Милиция ищет неизвестных правонарушителей, которые изуродовали памятник Александру Сергеевичу Пушкину в Минске, сообщило агентство «Минск - Новости».
ЧП произошло на днях в сквере рядом с гостиницей «Беларусь». Утром прохожие обратили внимание на изменившуюся скульптуру классика: руки Пушкина неизвестные испачкали красной краской. Очевидцы, возмущенные проделками вандалов, вызвали милицию.
Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства происшествия, проводятся экспертизы. Что означает этот акт пока непонятно, руки испачканы краской, но никаких надписей рядом вандалы не сделали, возможно, это простое хулиганство без какого-либо умысла. Тем не менее, некоторые СМИ сообщили, что разбирательство находится также на контроле посольства России в Беларуси, руководство которого заинтересованы, чтобы виновные были установлены и понесли справедливое наказание.
Неизвестные разрисовали памятник Пушкину в центре Минска.В столице неизвестные правонарушители раскрасили красной краской памятник Александру Пушкину, установленный в сквере возле гостиницы Беларусь , сообщили корреспонденту агентства Минск-Новости очевидцы. В настоящий момент на месте происшествия работает милиция. Одна из очевидцев ситуации, минчанка Мария рассказала: Я прогуливалась в сквере с собакой и увидела, что руки на памятнике Пушкину выкрасили в красный цвет. Подошла ближе и поняла, что это, скорее всего, вандалы. Я вызвала милицию. И если честно, очень возмущена этим происшествием. Это центр города, где много туристов, и одно из любимых мест прогулок для горожан. Такого здесь быть не должно. Следите за последними новостями: Сайт: https://minsknews.by/ Telegram: https://t.me/minsknews_by Instagram: https://www.instagram.com/minsknews/ Facebook: https://www.facebook.com/minsknews/ Twitter: https://twitter.com/minsknews_by VKontakte: https://vk.com/minsknews_by Odnoklassniki: https://ok.ru/minsknews
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