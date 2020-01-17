По указу Лукашенко предприятиям, которые перейдут с полиэтилена на экологичную упаковку, будут компенсировать разницу

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В пятницу, 17 января, Александром Лукашенко был подписан указ по совершенствованию порядка обращения с отходами от товаров и упаковки. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Президентский указ №16 сохраняет основные принципы обращений с отходами, описанные в соответствующем документе 2012 года, но вносит и ряд корректив. Например, появилось больше случаев, когда организации освобождаются от обязанностей организовывать сбор, обезвреживание или использование отходов. А вот расходовать средства, поступающие от производителей и поставщиков, теперь можно будет по расширенным и актуализированным направлениям.

– Согласно новому указу порядок закупок товаров (работ и услуг) за счет средств, поступающих от «Оператора вторматериальных ресурсов» теперь будет определять правительство, – уточнили в пресс-службе президента.

При этом, отменяется действующее ограничение, которое запрещало производителям и поставщикам применять собственную систему сбора отходов после бумажных и картонных упаковок.

– Также снижена админ- и финансовая нагрузка на субъекты хозяйствования, обеспечивающие сбор отходов. При этом исключается админпроцедура регистрирования их в реестре производителей и поставщиков, – добавили в пресс-службе.

А вот для предприятий, которые будут охотно переходить на экологичную упаковку, придумали систему стимулирования: разницу стоимости "эко" по сравнению с полимерной упаковкой будут компенсировать. Правда, при соблюдении одного условия: приобретенная экоупаковка должна быть произведена на белорусских предприятиях из вторсырья, то есть стеклобоя или макулатуры.