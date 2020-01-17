В Минобразования Беларуси рассказали, какие дети попадут в Национальный детский технопарк

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Детский Национальный технопарк для одаренных детей и молодежи откроет свои двери ровно через год – в январе 2021 года. Об этом сообщила belta.by со ссылкой на Сергея Сачко, директора Республиканского центра инновационного и технического творчества.

В новом учреждении образования одаренных школьников «проверят» на наличие научно-исследовательской жилки, изобретательских и рационализаторских способностей. Ребят, соответствующих требованиям, будут обучать, развивая научные склонности.

– Программы обучения будут, как очными, так и заочными. Принимать будем в основном одаренных ребят из старших 9 – 11 классов школ, – пояснил директор РЦ инновационного и технического творчества.

Учебный год в Нацтехнопарке в отличие от обычной школы будет круглогодичным: обучение по основным программам – сентябрь – июнь, а в июле-августе – оздоровительно-образовательные смены. Проходить обучение дети будут в небольших группах (7 – 10 человек) по сменам не более 24 дней.

– Чтобы попасть в Детский технопарк, школьнику предстоит успешно пройти три этапа отбора. Сначала «подойти» нам дистанционно: отправить заявку с творческим проектом. Если ребенок проходит – попадает на второй этап, где уже пройдет тестирование. Без отбора к тестированию будут сразу допускаться победители олимпиад и различных конкурсов (Прим.: международных и республиканских). Третий этап будет самым скрупулезным: собеседование для конкретизации направления обучения, – рассказал Сергей Сачко.

Всего в Нацтехнопарке запланировано открыть 15 учебных направлений: от «Роботетехники» до «Зеленой химии», «Инженерной экологии», «Авиакосмоса» и других. Ребятам младше 9 класса расстраиваться не стоит, в Парк на экскурсии, туры выходного дня и интерактивные площадки допустят и одаренных младших школьников.