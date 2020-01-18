Выходить досрочно на пенсию белорусы теперь будут по другим правилам

На больший доход в старости теперь смогут рассчитывать белорусы, которые заняты на работе с особыми условиями труда, а также люди отдельных профессий

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Новости первым делом обрадуются водители городского транспорта, трактористы-машинисты, дояры и доярки…

Для них решили подправить условия досрочного пенсионного обеспечения. Впоследствии облегчить жизнь на пенсии планируют и представителям некоторых других профессий. А теперь по порядку.

Белорусам, которые на 1 января 2009 года отработали не меньше половины нужного льготного стажа в особых условиях труда, могут предоставить досрочную льготную пенсию. Такое условие прописано в Законе «О пенсионном обеспечении» взамен досрочной профессиональной пенсии согласно Закону «О профессиональном пенсионном страховании», который подписал Лукашенко. Помимо этого, с 1 января 2021 года определенной категории работников повысят тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование.

—Такие меры позволят повысить уровень досрочного предльготного пенсионного обеспечения работников с большим стажем работы в неблагоприятных условиях труда и сформируют в дальнейшем более высокие пенсионные выплаты, — пишет president.gov.by.

Суть изменений разъяснил замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков:

— По прежним правилам работник, отработавший не менее половины специального стажа, нужного для назначения пенсии, после 1 января 2009 года переходил на профессиональную пенсионную систему и приобретал право только на досрочную либо на дополнительную профессиональную пенсию. При этом утрачивал право на досрочную пенсию по возрасту или за выслугу лет.

Однако за прошедшие с тех пор 10 лет выяснилось, что накопить достаточные фонды для нормальной дополнительной пенсии не получалось. Времени было мало, а взносы в фонды мизерными. В результате работники с большим стажем начали поднимать вопрос о сохранении права на досрочную пенсию по возрасту либо пенсию за выслугу лет. Как отметил Ковальков, президент пошел им на встречу:

— Президент принял решение о том, что работники, отработавшие не менее половины специального стажа, нужного для назначения досрочной пенсии по возрасту или пенсии за выслугу лет, могут остаться в общей пенсионной системе и выйти на пенсию досрочно по Закону «О пенсионном обеспечении». Те же, у кого до 1 января 2009 года специальный стаж оказался небольшим, смогут получать пенсию по правилам профессионального пенсионного страхования.

В Минтруда и соцзащиты подчеркнули, что это позволит повысить доход в старости. Также теперь есть вариант получать ежемесячную доплату к зарплате вместо указанного страхования. В этом случае взносы вместо уплаты в бюджет фонда будут напрямую выплачивать самому работнику — в дополнение к его зарплате.