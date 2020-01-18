2020-01-18T11:04:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Телега без техосмотра, а лошадь на летних подковах». В Гомеле столкнулись конь и автобус

Лошадь не пострадала
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
В Гомеле столкнулись конь и автобус. Фото: "ВКонтакте"В Гомеле столкнулись конь и автобус. Фото: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Гомеле случилось необычное ДТП, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Городской автобус, который ехал по маршруту «Кристалл – Головинцы», столкнулся с лошадью с телегой. В этот же день кто-то из пользователей «ВКонтакте», ставший, видимо, очевидцем необычного ДТП, разместил фото с места происшествия в паблике под названием «Это Гомель, детка».

И понеслось! В сети тут же появились комментаторы, рассуждающие о причинах ДТП.

- ЧП случилось из-за того, что повозка была без техосмотра и на летней резине, а лошадь – на летних подковах, - пишет один.

- Для «водителя» повозки ситуация плохая. По закону гужевой транспорт не подлежит обязательному страхованию гражданской ответственности, - подхватил дугой. - Это значит, что если его признают виновником ДТП, ему придется возмещать ущерб из личных средств.

В общем, новость стала хитом.

Кстати, правоохранители ДТП не прокомментировали вообще никак. Кто там действительно прав, а кто виноват, никто пока не знает. Но на фото отчетливо видно: лошадка не пострадала. Досталось только телеге.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко подписал указ по обращению с отходами упаковки и товаров
Ночью в Барановичах эвакуировали 40 человек. Горело общежитие
Скончался на месте. В Витебском районе фура насмерть сбила пешехода
«Телега без техосмотра, а лошадь на летних подковах». В Гомеле столкнулись конь и автобус
Выходить досрочно на пенсию белорусы теперь будут по другим правилам
В Минобразования Беларуси рассказали, какие дети попадут в Национальный детский технопарк
По указу Лукашенко предприятиям, которые перейдут с полиэтилена на экологичную упаковку, будут компенсировать разницу
Видеофакт. «Руки в «крови»: вандалы разрисовали памятник Пушкину в центре Минска
Пуанты и бицепсы: полуголые белорусские пожарные и балерины потрясающе смотрятся вместе в календаре
«Яночка, отзовись, что ты живая»: мать пропавшей 17-летней витебчанки записала к ней видеообращение
Ограбление в Мозыре: «Сказали, что из спецподразделения, связали, забрали деньги и ушли»
Погода в выходные: ночью гололедица, днем до +7
В Могилеве выставят в музее меч XV века
На границе Беларуси и Польши планируют максимально увеличить пропускную способность
Сотрудник ломбарда проиграл 9,4 тысячи рублей в казино
В Беларуси участились случаи гей-проституции
Пропавшего в Минске подростка нашли у подруги в Москве
У Николая Лукашенко - третье место на областной олимпиаде по химии
Пинчанин поругался с возлюбленной и разбил санками светильники в подъезде
«Дакар-2020». Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе занял третье место в итоговом зачете