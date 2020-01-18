КП Беларусь
Скончался на месте. В Витебском районе фура насмерть сбила пешехода
Мужчина внезапно вышел на проезжую часть.
В Витебском районе фура насмерть сбила пешехода.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Как сообщили в УГАИ по Витебской области, трагедия случилась примерно в 19.00 17 января на трассе Р43 возле деревни Селюты Витебского района. Пока известно только то, что за рулем фуры был 40-летний водитель. По имеющейся информации, на дорогу прямо перед ним внезапно вышел мужчина 1961 года рождения. Фура наехала на мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.