Скончался на месте. В Витебском районе фура насмерть сбила пешехода

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в УГАИ по Витебской области, трагедия случилась примерно в 19.00 17 января на трассе Р43 возле деревни Селюты Витебского района. Пока известно только то, что за рулем фуры был 40-летний водитель. По имеющейся информации, на дорогу прямо перед ним внезапно вышел мужчина 1961 года рождения. Фура наехала на мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.