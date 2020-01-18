2020-01-18T12:01:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Скончался на месте. В Витебском районе фура насмерть сбила пешехода

Мужчина внезапно вышел на проезжую часть.
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
В Витебском районе фура насмерть сбила пешехода.В Витебском районе фура насмерть сбила пешехода.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Как сообщили в УГАИ по Витебской области, трагедия случилась примерно в 19.00 17 января на трассе Р43 возле деревни Селюты Витебского района. Пока известно только то, что за рулем фуры был 40-летний водитель. По имеющейся информации, на дорогу прямо перед ним внезапно вышел мужчина 1961 года рождения. Фура наехала на мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко подписал указ по обращению с отходами упаковки и товаров
Ночью в Барановичах эвакуировали 40 человек. Горело общежитие
Скончался на месте. В Витебском районе фура насмерть сбила пешехода
«Телега без техосмотра, а лошадь на летних подковах». В Гомеле столкнулись конь и автобус
Выходить досрочно на пенсию белорусы теперь будут по другим правилам
В Минобразования Беларуси рассказали, какие дети попадут в Национальный детский технопарк
По указу Лукашенко предприятиям, которые перейдут с полиэтилена на экологичную упаковку, будут компенсировать разницу
Видеофакт. «Руки в «крови»: вандалы разрисовали памятник Пушкину в центре Минска
Пуанты и бицепсы: полуголые белорусские пожарные и балерины потрясающе смотрятся вместе в календаре
«Яночка, отзовись, что ты живая»: мать пропавшей 17-летней витебчанки записала к ней видеообращение
Ограбление в Мозыре: «Сказали, что из спецподразделения, связали, забрали деньги и ушли»
Погода в выходные: ночью гололедица, днем до +7
В Могилеве выставят в музее меч XV века
На границе Беларуси и Польши планируют максимально увеличить пропускную способность
Сотрудник ломбарда проиграл 9,4 тысячи рублей в казино
В Беларуси участились случаи гей-проституции
Пропавшего в Минске подростка нашли у подруги в Москве
У Николая Лукашенко - третье место на областной олимпиаде по химии
Пинчанин поругался с возлюбленной и разбил санками светильники в подъезде
«Дакар-2020». Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе занял третье место в итоговом зачете