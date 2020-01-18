Ночью в Барановичах эвакуировали 40 человек. Горело общежитие

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Огонь вспыхнул в ночь с 17 на 18 января примерно в 1.30. В общежитии по улице Космонавтов, 6 сработал автоматический пожарный извещатель. В этом время пожар уже полыхал в комнате на пятом этаже здания. Понятное дело: ночь, почти все люди в общежитии дома, и все спят.

Прибывшим на место спасателям пришлось спасать не только жильцов комнаты, которая горит, но и всех соседей по этажу. В результате эвакуировали 40 человек, в том числе 8 детей. Все живы.

Причина пожара устанавливается, сообщили в МЧС.