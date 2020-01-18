2020-01-18T13:42:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко подписал указ по обращению с отходами упаковки и товаров

В новом документе есть новшества, направленные на стимуляцию производства экоупаковок
Ольга ИВАШЕНКО
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Лукашенко подписал указ по обращению с отходами упаковки и товаров.Лукашенко подписал указ по обращению с отходами упаковки и товаров.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Александр Лукашенко подписал Указ № 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки.

В общем и целом, этим указом президент закрепил и сохранил основные пункты регулирования порядка обращения с отходами, которые были установлены еще в 2012 году. Но появились в нем и некоторые новшества. Так, например, указ расширил список случаев по освобождению от организации сбора, обезвреживания и использования отходов. Также отныне начнут принимать более действенные меры по переработке отходов и минимизации использования пластика, передает belta.by.

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Лукашенко подписал указ по обращению с отходами упаковки и товаров
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