2020-01-18T15:03:09+03:00
Общество
КП Беларусь

18 января православные отмечают Крещенский сочельник

Как правильно провести этот день: что можно, а чего нельзя делать в канун Крещения
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
18 января православные отмечают Крещенский сочельник.18 января православные отмечают Крещенский сочельник.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

18 января — важный день для православных христиан. День накануне Богоявления Господня, или Крещения. В этот день нельзя употреблять алкоголь, ругаться, сквернословить. Рекомендуют даже не разговаривать громко. Сплетням, зависти и упрекам места в этот день нет. Брать и отдавать долги тоже нельзя.

А что можно?

Прежде всего, Крещенский сочельник – это пост. Верующие в этот день, как правило, едят только кутью. Разрешаются блины и постная каша. Вечером принято ходить на службу в церковь. Дома в этот день возле икон ставят освященную воду. Она очищает от грехов, лечит недуги и дарит надежду на чудо. Если собираетесь окунуться в проруби, делать это лучше 19 января, когда проруби будут освящены.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт: редкое ДТП произошло в Гомеле - на автозаправке
Гомельские саперы обезвредили две авиабомбы
Еще один белорус умер в Египте! На отдыхе с женой и годовалым сыном в Хургаде скончался минчанин
18 января православные отмечают Крещенский сочельник
Лукашенко подписал указ по обращению с отходами упаковки и товаров
Ночью в Барановичах эвакуировали 40 человек. Горело общежитие
Скончался на месте. В Витебском районе фура насмерть сбила пешехода
«Телега без техосмотра, а лошадь на летних подковах». В Гомеле столкнулись конь и автобус
Выходить досрочно на пенсию белорусы теперь будут по другим правилам
В Минобразования Беларуси рассказали, какие дети попадут в Национальный детский технопарк
По указу Лукашенко предприятиям, которые перейдут с полиэтилена на экологичную упаковку, будут компенсировать разницу
Видеофакт. «Руки в «крови»: вандалы разрисовали памятник Пушкину в центре Минска
Пуанты и бицепсы: полуголые белорусские пожарные и балерины потрясающе смотрятся вместе в календаре
«Яночка, отзовись, что ты живая»: мать пропавшей 17-летней витебчанки записала к ней видеообращение
Ограбление в Мозыре: «Сказали, что из спецподразделения, связали, забрали деньги и ушли»
Погода в выходные: ночью гололедица, днем до +7
В Могилеве выставят в музее меч XV века
На границе Беларуси и Польши планируют максимально увеличить пропускную способность
Сотрудник ломбарда проиграл 9,4 тысячи рублей в казино
В Беларуси участились случаи гей-проституции
Пропавшего в Минске подростка нашли у подруги в Москве
У Николая Лукашенко - третье место на областной олимпиаде по химии
Пинчанин поругался с возлюбленной и разбил санками светильники в подъезде
«Дакар-2020». Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе занял третье место в итоговом зачете