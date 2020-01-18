18 января православные отмечают Крещенский сочельник

Как правильно провести этот день: что можно, а чего нельзя делать в канун Крещения

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18 января — важный день для православных христиан. День накануне Богоявления Господня, или Крещения. В этот день нельзя употреблять алкоголь, ругаться, сквернословить. Рекомендуют даже не разговаривать громко. Сплетням, зависти и упрекам места в этот день нет. Брать и отдавать долги тоже нельзя.

А что можно?

Прежде всего, Крещенский сочельник – это пост. Верующие в этот день, как правило, едят только кутью. Разрешаются блины и постная каша. Вечером принято ходить на службу в церковь. Дома в этот день возле икон ставят освященную воду. Она очищает от грехов, лечит недуги и дарит надежду на чудо. Если собираетесь окунуться в проруби, делать это лучше 19 января, когда проруби будут освящены.