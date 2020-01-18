2020-01-18T16:31:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Еще один белорус умер в Египте! На отдыхе с женой и годовалым сыном в Хургаде скончался минчанин

Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, трагедия случилась еще 13 января, но обнародовали ее только сейчас.
Ольга ИВАШЕНКО
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Еще один белорус умер в Египте! На отдыхе с женой и годовалым сыном в Хургаде скончался минчанин.Еще один белорус умер в Египте! На отдыхе с женой и годовалым сыном в Хургаде скончался минчанин.Фото: Анна БЕЛОВА
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Сообщается, что на отдыхе в египетской Хургаде скончался 34-летний минчанин. Известно, что на курорте он был с супругой и маленьким сыном.

О причинах смерти пока известно только одно: по мнению египетских врачей смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Имел ли погибший минчанин проблемы со здоровьем либо же употреблял в Египте местное спиртное, не говорится.

В МИД Беларуси сообщили, что семье погибшего уже оказали помощь в представительстве Беларуси в Египте. Точные причины произошедшего и обстоятельства гибели белоруса выясняются.

Напомним, новости о смерти белорусов, которые недавно побывали в Египте либо скончались на самом курорте, к сожалению, участились.

Только за последние три месяца 2019 года в Египте скончались три белоруса, еще одна женщина умерла по прилете из отдыха в Минск.

В графе «причина смерти» у всех написано разное. Одна женщина упала на экскурсии получила травму. Ее не удалось спасти египетским врачам. Один мужчина умер из-за сердечного приступа. Так, по крайней мере, гласит официальная версия. Еще двое – муж и жена- умерли по неизвестной причине. Известно только, что плохо им стало после ужина. Мужчина умер в Египте,а его жена уже в Минске. Результаты экспертиз, которые проводили посмертно, пока не обнародованы

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Еще один белорус умер в Египте! На отдыхе с женой и годовалым сыном в Хургаде скончался минчанин
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