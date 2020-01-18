2020-01-18T17:28:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гомельские саперы обезвредили две авиабомбы

Взрывная волна достигла радиуса 500 м
Ольга ИВАШЕНКО
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Гомельские саперы обезвредили две авиабомбы. Фото: скрин видео.Гомельские саперы обезвредили две авиабомбы. Фото: скрин видео.
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- Во время строительства жилого дома в Гомеле рядом с городской поликлиникой рабочие обнаружили в земле металлический предмет, который напоминал боеприпас, и сообщили об этом в милицию. Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа опасения подтвердила. В земле лежали две 50-тикилограммовые авиабомбы времен Великой Отечественной войны,- подтвердили в МВД.

Опасную находку военнослужащие вывезли на полигон и уничтожили. Как рассказал главный специалист отдела боевого обеспечения управления боевой службы ГУКВВ МВД подполковник Дмитрий Гаврук, взрывная волна авиабомб такого типа распространяется на радиус 500 м.

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