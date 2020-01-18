2020-01-18T18:32:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт: редкое ДТП произошло в Гомеле - на автозаправке

Отъезжая от колонки, женщина свернула налево и врезалась в другое авто
Павел МИЦКЕВИЧ
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На АЗС в Гомеле произошла аварияНа АЗС в Гомеле произошла аварияФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На АЗС на улице Хатаевича в Гомеле в субботу произошло необычное ДТП. На автозаправке столкнулись две легковушки, которые одновременно отъезжали от параллельных колонок, рассказали KP.BY очевидцы. В то время как мужчина за рулем кроссовера, заправившись, поехал прямо - как и предусмотрено схемой движения по АЗС, женщина, управляя другой легковушкой, свернула влево, намереваясь проехать мимо колонок. Судя по всему, водитель хотела выехать из АЗС тем же путем, каким и заехала.

На АЗС в Гомеле произошла авария Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На АЗС в Гомеле произошла аварияФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Очевидцы наблюдали за тем, как разбирались с ДТП водители. Мужчина сразу предложил заплатить компенсацию за ущерб, будучи уверенным, что авария произошла по вине женщины. А та убеждала, что мужчина должен был уступить ей дорогу как «помехе справа». В итоге водители вызвали ГАИ. Официальной информации Госавтоинспекции пока нет.

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Фотофакт: редкое ДТП произошло в Гомеле - на автозаправке
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