Под Скиделем пьяный водитель на Audi врезался в фуру

Перед тем, как сесть за руль, он выпил два литра пива

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Авария случилась ночью 16 января на 251-ом километре автодороги М-6. Водитель фуры Renault с полуприцепом ехал в сторону Гродно, но вдруг в полуприцепе лопнуло колесо и мужчина остановился частично на правой обочине и включил аварийную сигнализацию.

Он вышел из машины и увидел, что в его сторону едет автомобиль Audi, который опережал по левой полосе другой автомобиль. Когда водитель Audi возвращался в правую полосу, перед ним оказалась фура. Чтобы не столкнуться, мужчина выкрутил руль влево, но все равно правой стороной врезался в полуприцеп.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 29-летний водитель был пьян. В больнице ему поставили диагноз: алкогольное опьянение, травма головы, ушибы и ссадины.

Выяснилось, что водитель Audi в среду вечером проводил время в компании друзей в Щучине и выпил два литра пива. А примерно через час после этого он сел за руль.