2020-01-19T11:24:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Большой праздник: православные верующие отмечают Крещение

В этом году окунуться в прорубь не выйдет
Ирина ВЕТРОВА
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В этом году Крещение празднуем без крещенских морозов.В этом году Крещение празднуем без крещенских морозов.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Православные верующие 19 января празднуют Крещение. Этот день отмечают в честь события, описанного в Евангелии - крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

Самые известные традиции этого праздника - освящение воды и купание в проруби. Правда, в этом году из-за аномально теплой зимы окунуться в прорубь не выйдет, можно только искупаться в водоеме.

Кстати, любопытно, что окунаться зимой в воду легче при минусовой температуре, чем при плюсе. Температура воды подо льдом примерно +2 вне зависимости от того, сколько на улице. При температуре воздуха -10 градусов получается контраст, который лучше воспринимается организмом.

Но врачи советуют готовить организм к крещенскому купанию заранее - за несколько месяцев, и не окунаться людям, страдающим артериальной гипертензией, сахарным диабетом, а также тем, кто перенес инфаркты.

А еще верующие сегодня приходят в церковь, чтобы набрать воду - считается, что она в этот день обладает особыми свойствами. Воду принято хранить целый год. В храмах сегодня проходят торжественные службы.

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