Латвия подтвердила готовность поставлять в Беларусь нефть

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Беларусь продолжает искать альтернативные источники поставок нефти.

Напомним, первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявлял о том, что рассматриваются все возможные страны, в том числе Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан.

Как стало известно накануне, у Латвии есть вся необходимая инфраструктура для перекачки нефти. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил министр путей сообщения Латвии Талис Линкайтс:

- Технически мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно – в принципе, в обоих направлениях есть такая техническая возможность. Просто надо обговорить технические условия, - заявил Линкайтс.

По его словам, предложения от Минска получили предприятия Латвии, и они их сейчас рассматривают.

На минувшей неделе сообщалось о том, что Беларусь направила в Казахстан запрос на поставку нефти.