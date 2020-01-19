Минчанка гуляла с собакой, и обнаружила на берегу Свислочи труп мужчины

На вид мужчине 30-35 лет

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Утром в воскресенье, 19 января, женщина гуляла с собакой недалеко от гостиницы «Беларусь» в Минске, у набережной Свислочи.

Неожиданно пес обнаружил труп мужчины, который лежал на суше у нового пешеходного моста, соединяющего гостиницу и Дворец спорта, сообщает minsknews.by. Женщина сразу же вызвала «скорую» и милицию.

В Центральноом РУВД подтвердили информацию о найденном трупе. Сообщается, что мужчине на вид около 30-35 лет. Подробности выясняются.