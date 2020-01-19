В Мозыре мужчина разбил витрину в аптеке из-за того, что ему не дали "Боярышника"

Он был пьян, и у него не было с собой денег

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Сообщение о том, что нетрезвый агрессивный мужчина разбил стекло витрины в аптеке, 14 января поступило в Мозырскую милицию.

Как сообщает gomel.mvd.gov.by, когда сотрудники прибыли на место, выяснилось, что провизор аптеки отказалась дать пьяному хулигану одну бутылку «Боярышника». У мужчины не было с собой денег, и товар ему не выдали, несмотря на настойчивые просьбы.

Случился конфликт. Мужчина ударил рукой в стекло витрины, и оно разбилось. Когда он вышел на улицу, то сразу был задержан милицией.