В Минске автомобиль Ford врезался в столб. Пострадала пассажирка

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Авария произошла, когда водитель автомобиля Ford ехал по улице Кижеватова со стороны Корженевского в направлении МКАД. В районе дома 86 по Кижеватова он не справился с управлением и врезался в столб.

Как сообщает телеграм-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, пассажирка автомобиля получила повреждения легкой степени тяжести, и была доставлена в больницу. Проводится проверка.

ГАИ напоминает, что утром и ночью на дорогах образуется тонкая наледь. Водителям нужно избегать резких маневров и торможений, снижать скоростной режим и не отвлекаться от управления машины.