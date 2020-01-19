Без сугробов и сосулек: 20 января ожидается до +3 и туман

Если так пойдет и дальше, сугробов и сосулек этой зимой мы можем так и не увидеть. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Долгосрочные прогнозы не обещают сильных морозов и в ближайший месяц

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Необычайно теплая зима в Беларуси продолжается: похоже, что сугробов в этом сезоне мы можем так и не увидеть. В понедельник, 20 января, синоптики обещают до + 3 градусов тепла, сообщает belta.by.

По информации синоптиков Белгидромета, в этот день будет облачно, возможны туман и слабый гололед. Температура воздуха в течение суток - от -3 до +3.

Кстати, если верить долгосрочному прогнозу погоды на сайте gismeteo.by, сильных морозов не будет и в ближайший месяц. А в начале февраля в отдельные дни обещают даже +6, +8 и +9 градусов.

Напомним, благодаря теплой зиме белорусы стали свидетелями удивительных явлений: распускаются цветы, возвращаются перелетные птицы. А житель Глуска на днях опубликовал снимок майского жука, который перепутал сезоны и проснулся.