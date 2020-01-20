Белорусы запустили петицию за отмену школьной формы

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Среди них создатели петиции указывают на то, что школьная форма неудобна, она "убивает" индивидуальность человека, дискриминирует детей с нестандартной фигурой, а также провоцирует конфликты для тех, кто не хочет ее носить.

- Ну не знаю, она, во-первых, дорогая. А еще, ну зачем тратить деньги на отдельную форму, если можно просто взять свою (в хорошем виде). И почему нельзя ходить в тех же джинсах, в них ничего такого плохого нет. Ну, еще это не практично, потому что, например, ты собираешься пойти потом погулять, и тебе для этого надо идти домой переодеваться, - приводятся слова ученицы 7-го класса в петиции.

Также авторы прошения цитируют статью Конституции Республики Беларусь, согласно которой "государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности".

Петиция на момент написания новости собрала более 60 подписей.