2020-01-20T10:43:38+03:00
Общество
КП Беларусь

В Австрии итальянец сбил трех дальнобойщиков из Беларуси. Один из них погиб

Смертельное ДТП произошло 18 января в в городе Арнольдштейн недалеко от границ с Италией и Словенией
Ольга ШУМАНСКАЯ
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В Австрии под колесами легковушки погиб дальнобойщик из БеларусиВ Австрии под колесами легковушки погиб дальнобойщик из БеларусиФото: Дарья ПУТЕЙКО
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73-летний итальянец, который живет в Австрии, не справился с управлением своей легковушки на заснеженной дороге. Автомобиль занесло, и он сбил троих проходивших дальнобойщиков из Беларуси, сообщает БелаПАН со ссылкой на SN.

В результате ДТП один из белорусов погиб. Двое других получили травмы разной степени тяжести. Все трое белорусов работали на литовскую компанию. На выходные они припарковали свои машины в городе Терл-Маглерн, чтобы пешком походить по магазинам.

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