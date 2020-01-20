На пожаре в Минске погибла 81-летняя пенсионерка

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Спасателям сообщили о возгорании в квартире в 19.53. Прибыв на место, они обнаружили хозяйку квартиры без сознания. Она лежала в коридоре возле входной двери.

Сотрудники скорой пытались реанимировать даму, но в итоге были вынуждены констатировать смерть, сообщает городское управление МЧС

Причина пожара устанавливается.

Всего за прошлые сутки в Минске сотрудники МЧС зафиксировали четыре возгорания. Два из них - это загорания пищи на электрической и газовой плитах.