КП Беларусь
На пожаре в Минске погибла 81-летняя пенсионерка
Пожар произошел на проспекте Рокоссовского вечером 19 января
Изменить размер текста:
Спасателям сообщили о возгорании в квартире в 19.53. Прибыв на место, они обнаружили хозяйку квартиры без сознания. Она лежала в коридоре возле входной двери.
Сотрудники скорой пытались реанимировать даму, но в итоге были вынуждены констатировать смерть, сообщает городское управление МЧС
Причина пожара устанавливается.
Всего за прошлые сутки в Минске сотрудники МЧС зафиксировали четыре возгорания. Два из них - это загорания пищи на электрической и газовой плитах.