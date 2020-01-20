2020-01-20T14:18:00+03:00
Общество
КП Беларусь

"КоммерсантЪ": Беларусь и Россия остановила переговоры по транзиту нефти

Минск и Москва не смогли найти согласие в переговорах и готовы отложить их до лета
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Даже если встречи по этой теме состоятся, они будут номинальными, сообщает "КоммерсантЪ".

Переговоры затягиваются, так как пока неизвестны точные объемы транзита через Беларусь на год. Объем же зависит от итогов переговоров между Белнефтехимом и российскими нефтяными компаниями.

Они готовы поставлять нефть в Беларусь с премией в 6 долларов на тонну к экспортному паритету. Но Беларусь настаивает на отмене премии.

Также по информации источников издания, Минск пока не предоставил точных расчетов своих потерь от загрязнения «Дружбы» весной прошлого года. Тогда из-за попадания в трубу нефти, загрязненной хлоридами, поставки были приостановлены.

Последняя встреча, посвященная нефтяному транзиту, состоялась 16 января. Ее проводили вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и и. о. вице-премьера России Дмитрий Козак. Когда назначат новую дату переговоров, пока неизвестно.

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