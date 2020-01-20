КП Беларусь
В Пружанском районе автомобиль сбил парня, который сидел посреди дороги
От полученных травм он скончался на месте
Парень скончался на местеФото: Сергей ГАПОН
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Авария произошла ночью 19 января на 39-м километре дороги Слоним - Высокое Пружанского района.
- Жертвой ДТП стал 21-летний сельчанин. Около трех часов ночи наезд на него совершил 28-летний водитель Mercedes, - сообщила в своем Тelegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Всего за прошедшие выходные на дорогах Беларуси погибли двое и пострадали 10 человек.