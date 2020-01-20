Чуприс: белорусы предлагают ввести более суровые наказания за нарушения правил дорожного движения
В конце 2019-го Александр Лукашенко на одном из совещаний поставил задачу сделать главным критерием работы силовиков не количество штрафов, а профилактику и сокращение административных дел граждан.
Свои предложения и по изменениям в кодекс белорусы могут присылать до 24 января. Власти обещают, что обратят на них внимание и используют в работе над документом - корректировку кодекса планируют завершить к 1 июня.
Межведомственной экспертной комиссией, которая работает над кодексом, руководит Ольга Чуприс, заместитель руководителя Администрации президента.
В программе "Контуры" на телеканале ОНТ она рассказала, что уже получено около 1500 предложений от граждан.
По ее словам, в некоторых случаях белорусы "предлагают более суровые меры, чем предусмотрено сейчас". Так, обратившиеся предлагают ужесточить наказание за нарушения правил дорожного движения: проезда на запрещающий сигнал светофора и т. д.
Замруководителя администрации президента не исключает, что изменения коснутся и Уголовного кодекса: за некоторые преступления может быть предусмотрена только административная ответственность.