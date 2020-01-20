Чуприс: белорусы предлагают ввести более суровые наказания за нарушения правил дорожного движения

В этом году в административный кодекс внесут изменения Фото: Сергей ГАПОН

Ожидается, что в Беларуси внесут изменения в Кодекс об административных правонарушениях

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В конце 2019-го Александр Лукашенко на одном из совещаний поставил задачу сделать главным критерием работы силовиков не количество штрафов, а профилактику и сокращение административных дел граждан.

Свои предложения и по изменениям в кодекс белорусы могут присылать до 24 января. Власти обещают, что обратят на них внимание и используют в работе над документом - корректировку кодекса планируют завершить к 1 июня.

Межведомственной экспертной комиссией, которая работает над кодексом, руководит Ольга Чуприс, заместитель руководителя Администрации президента.

В программе "Контуры" на телеканале ОНТ она рассказала, что уже получено около 1500 предложений от граждан.

По ее словам, в некоторых случаях белорусы "предлагают более суровые меры, чем предусмотрено сейчас". Так, обратившиеся предлагают ужесточить наказание за нарушения правил дорожного движения: проезда на запрещающий сигнал светофора и т. д.

Замруководителя администрации президента не исключает, что изменения коснутся и Уголовного кодекса: за некоторые преступления может быть предусмотрена только административная ответственность.