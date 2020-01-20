2020-01-20T14:27:16+03:00
Политика
КП Беларусь

«Это не значит, что завтра война»: Лукашенко назначил нового министра обороны, госсекретаря Совбеза и начальника Генштаба ВС

Кадровые вопросы Александр Лукашенко рассмотрел 20 января
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Он назначил Андрея Равкова на должность государственного секретаря Совета безопасности, Виктора Хренина - на должность министра обороны и Александра Вольфовича - на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

Глава государства пояснил, что накануне он назначил министра обороны Андрея Равкова государственным секретарем Совета безопасности, и поэтому решил не затягивая объявить нового руководителя военного ведомства, сообщает БелТА.

- Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать, ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Руководителем военного ведомства станет генерал-майор Виктор Хренин, который был командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба ВС назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба.

Президент пояснил назначения тем, что «нам очень важно сейчас поднять значимость войск».

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