2020-01-20T15:48:53+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси можно бесплатно попасть на консультацию к нотариусам. Рассказываем, когда именно

В течение года нотариусы всей страны пять дней будут давать бесплатные консультации
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Нотариусы страны пять дней будут консультировать бесплатноНотариусы страны пять дней будут консультировать бесплатноФото: Андрей МИРЕЙКО
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Обратиться к любому нотариусу бесплатно можно будет 13 марта, 8 мая, 2 июля, 14 октября и 4 декабря 2020 года. Нотариусы примут посетителей по графику работ нотариальных контор и бюро, сообщает Белорусская нотариальная палата.

Такие ежегодные акции нотариусы страны проводят в преддверии государственных праздников и иных памятных дат. В этом году они приурочены к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь, Дня Победы, Дня Независимости Республики Беларусь, Дня матери и Дня юриста в нашей стране.

На консультациях можно будет получить ответы на вопросы об оформлении наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и так далее.

В прошлом году за консультациями во время акций обратились более 16 тысяч белорусов и гостей республики.

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