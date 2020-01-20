В Беларуси можно бесплатно попасть на консультацию к нотариусам. Рассказываем, когда именно

В течение года нотариусы всей страны пять дней будут давать бесплатные консультации

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Обратиться к любому нотариусу бесплатно можно будет 13 марта, 8 мая, 2 июля, 14 октября и 4 декабря 2020 года. Нотариусы примут посетителей по графику работ нотариальных контор и бюро, сообщает Белорусская нотариальная палата.

Такие ежегодные акции нотариусы страны проводят в преддверии государственных праздников и иных памятных дат. В этом году они приурочены к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь, Дня Победы, Дня Независимости Республики Беларусь, Дня матери и Дня юриста в нашей стране.

На консультациях можно будет получить ответы на вопросы об оформлении наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и так далее.

В прошлом году за консультациями во время акций обратились более 16 тысяч белорусов и гостей республики.