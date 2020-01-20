2020-01-20T16:45:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Транзит российской нефти через Беларусь продолжается в штатном режиме

"Гомельтранснефть Дружба" заявила о завершении ремонта участка нефтепровода
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Транзит нефти через Беларусь возобновленТранзит нефти через Беларусь возобновленФото: Святослав ЗОРКИЙ
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"Гомельтранснефть Дружба" завершило ремонт участков магистрального нефтепровода Мозырь - Брест-3, где по результатам внутритрубной диагностики было выявлено большое скопление дефектов, сообщил 20 января белорусский оператор магистрали БелаПАН.

По информации предприятия, дефекты, представляющие собой производственный брак (трещина в поперечном шве и внешняя потеря металла), устранены при помощи установки муфт.

Как пояснили на предприятии, работы проводили круглосуточно и завершили 17 января. Сейчас транзит российской нефти через территорию Беларуси продолжается в штатном режиме.

Работы начались 14 января в связи со снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти. По плану-графику такой ремонт участков трубопровода будут проводить ежемесячно.

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