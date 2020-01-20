Минчанин обманул людей на 1 миллион долларов и подался в бега

Чтобы произвести впечатление на "партнеров", мошенник брал в прокате дорогие машины и всячески пускал пыль в глаза

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К реализации коварного плана, как получить миллион долларов, не зарабатывая его, минчанин приступил в 2012 году.

По данным Следственного комитета Беларуси, за два года он «путем обмана или злоупотребления доверием» выманил более 2 миллионов деноминированных рублей. Как ему это удалось? Фигурант выдавал себя за бизнесмена, действующего от имени руководства компаний.

Он одалживал деньги под 5% якобы на развитие высокодоходного дела по поставкам мяса и сыра. Но исполнять обязательства и не собирался: поставок не было, а названные им российские организации не вели хоздеятельность и были оформлены на людей, ведущих асоциальный образ жизни. Кроме того, мошенник просил знакомых подыскать ему еще людей, готовых вложить деньги в его бизнес.

Чтобы произвести впечатление на «партнеров», жулик разыгрывал целый спектакль. Например, в одном из эпизодов он взял взаймы у потерпевшего более $350 тысяч. Действовал красиво: взял в прокат Mercedes представительского класса, положил в багажник несколько свежих карпов, купленных заранее. И заявил: только что вернулся с подводной рыбалки - готов угостить уловом. А затем пригласил «партнера» в ресторан обсудить детали сделки.

Часть полученных денег мошенник отдавал бизнесменам в качестве процентов за взятый заем (от $2 до $5 тысяч). А на оставшиеся средства ездил отдыхать за границу, покупал брендовую одежду, аксессуары и наведывался в игорные заведения. В одном из крупных казино Минска он числился VIP-клиентом и проиграл более $1 миллиона!

Еще жулик завладел автомобилями Porsche и Lexus. Его знакомые продавали машины по рыночной цене, однако обвиняемый предложил купить их дороже, зато в рассрочку на год. Разница в цене составляла несколько тысяч долларов, и люди согласились.

В 2014 году люди поняли, что их обманули, и стали обращаться в милицию. Узнав об этом, фигурант тут же отправил свою семью в США и распланировал свою поездку к ним, но ему успели запретить выезд. Но мужчина все равно умудрился сбежать за рубеж и числился в межгосударственном розыске до 2017 года. Поймали его в России, когда мошенник по поддельному паспорту пытался получить кредит в банке. За этот эпизод фигурант отбывал наказание в соседней стране, а весной 2019 года его экстрадировали в Беларусь.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Мошенник теперь под стражей. Уголовное дело готовят направить в суд.