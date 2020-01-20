Беларусь и Россия договорились о компенсации за грязную нефть Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск и Москва определились с методикой и подходами к компенсации

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- Состоялись переговоры с участием заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко. Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть, - сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

Детали договоренностей пока не сообщаются. О дальнейших переговорах известно то, что стороны ведут диалог на уровне специалистов.

Напомним, о загрязнении органическими хлоридами нефтепровода «Дружба» стало известно 19 апреля этого года.

В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.

Очистка трубопровода от некондиционного сырья длилась уже несколько месяцев. Чистая нефть в нужных объемах на «Нафтан» стала поступать только в июне.