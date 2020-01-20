В Старых Дорогах жена заявила на мужа, севшего пьяным за руль

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Избежать несчастья в Старых Дорогах помогла принципиальность местной жительницы. Жена завила в милицию на мужа, не боясь пересудов, сообщили в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

История произошла в райцентре Минской области в субботу, 18 января. Вечером, примерно в 18.20 часов, на номер «102» позвонила горожанка и сообщила, что ее муж в сильном опьянении собирается поехать за рулем «Форд Мондео».

– Прибывшие по вызову инспекторы заметили указанное авто на улице Армейская. Водитель, когда заметил машину ГАИ с включенными маячками проехал немного вперед, но потом остановился и перелез на соседнее пассажирское сиденье, – пояснили в пресс-службе.

В итоге, пьяный замысел 36-летнего горожанина не удался. Против него составили протокол за управление авто в состоянии опьянения - экспертиза выявила 3,6 промилле в выдыхаемом мужчиной воздухе.

Но главное, подчеркнули в ГАИ, что по сути удалось избежать поездки: пьяный водитель ставит на кон не только свою жизнь, но несет смертельную опасность для всех участников дорожного движения.