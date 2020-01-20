Жительницу Лепеля, задушившую 2-летнего сына, приговорили к 13 годам колонии

Суд признал лепельчанку виновной в убийстве сына, но приговор еще может быть опротестован. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женщина убила ребенка и заявила в милицию о его пропаже

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«Комсомолка» ранее сообщала о трагедии, которая произошла в райцентре на Витебщине весной 2019 года. В милицию 27 мая, обратилась местная жительница и заявила о краже 2-летнего сынишки. Весь город несколько часов искал ребенка, пока не выяснилось, что тело мертвого мальчика спрятано в сарае рядом с домом, а его убийца – родная мать.

В январе 2020 года состоялись последние судебные заседание по делу об убийстве малолетнего. Еще во время следствия 23-летняя жительница Лепеля призналась в содеянном, рассказала, как происходило убийство, как она прятала труп ребенка.

В понедельник, 20 января, в Лепеле состоялось выездное заседание Витебского облсуда. Суд признал обвиняемую виновной в преступлении и приговорил к 13 годам заключения в колонии общего режима. Об этом belta.by сообщили в пресс-службе областного суда.

Приговор еще может быть опротестован в законном порядке.