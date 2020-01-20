Смертельное ДТП в Гродно: Водителя кроссовера ослепила встречная машина, и он сбил пешехода
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в понедельник, 20 января, в областном центре. Об этом пресс-служба ГАИ Гродно сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.
Авария случилась утром, примерно в 09.00 часов, под Гродно на трассе направлением Добровольщина – Тарусичи – Барановичи (гродненский микрорайон).
– В начале дня из города выехал 61-летний водитель. В микрорайоне Барановичи под колеса кроссовера «Мерседес», которым управлял водитель, попал пожилой пешеход. Множественные переломы и другие травмы, полученный пострадавшим оказались смертельными, он умер в карете скорой помощи по дороге в больницу, – рассказали в пресс-службе.
Как рассказал виновник ДТП, в момент наезда его ослепили фары встречного автомобиля, из-за чего он не увидел человека, который шел по краю дороги попутно.
В ГАИ проводят проверку по факту аварии, пока также остается невыясненной личность погибшего пенсионера.
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