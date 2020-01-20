Смертельное ДТП в Гродно: Водителя кроссовера ослепила встречная машина, и он сбил пешехода

Водитель сказал, что не увидел пешехода из-за встречки с яркими фарами. Фото: ГАИ Гродно.

Пострадавший умер по дороге в больницу, милиция выясняет его личность

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в понедельник, 20 января, в областном центре. Об этом пресс-служба ГАИ Гродно сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.

Авария случилась утром, примерно в 09.00 часов, под Гродно на трассе направлением Добровольщина – Тарусичи – Барановичи (гродненский микрорайон).

– В начале дня из города выехал 61-летний водитель. В микрорайоне Барановичи под колеса кроссовера «Мерседес», которым управлял водитель, попал пожилой пешеход. Множественные переломы и другие травмы, полученный пострадавшим оказались смертельными, он умер в карете скорой помощи по дороге в больницу, – рассказали в пресс-службе.

Как рассказал виновник ДТП, в момент наезда его ослепили фары встречного автомобиля, из-за чего он не увидел человека, который шел по краю дороги попутно.

В ГАИ проводят проверку по факту аварии, пока также остается невыясненной личность погибшего пенсионера.