В Могилеве пьяный пассажир пытался «выбить» у таксиста деньги за поездку

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ЧП произошло на днях в Могилеве, сообщил местный ресурс mogilev.online. В милицию обратился работник одной из городских служб пассажирских перевозок. Таксист сообщил о том, что на него напал пассажир, требуя обратно деньги за поездку.

– В ходе разбирательства выяснилось, что подозреваемый гражданин приехал домой на такси, которое ему вызвали и оплатили приятели. После гулянки с товарищами мужчина был сильно пьян, но когда подъехал к дому, решил, что нужна «добавка» – пиво. Денег на алкоголь у него с собой не было, и тогда он решил отобрать у таксиста сумму, которую ранее заплатили его друзья, – рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Когда таксист отказался вернуть деньги за поездку, пьяный дебошир попытался вытащить его из авто. А когда это не удалось, ударил водительскую дверцу иномарки, разбил зеркало заднего вида, повредил лакокрасочное покрытие на такси. Нанесенный ущерб составил около 200 белорусских рублей.

Прибывшие по вызову правоохранители задержали хулигана «тепленьким»: он успел подняться в квартиру, взять деньги на пиво и, как и планировал, шел за ним в магазин.

Возбуждено уголовное дело.