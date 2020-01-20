Минчанин, изуродовавший памятник Пушкину, сам сдался в милицию
«Комсомолка» ранее сообщала о том, что вандалы в центре Минска краской изрисовали памятник Пушкину. Классику русской литературы «испачкали» красной краской руки.
Неизвестных хулиганов разыскивала милиция, но спустя пару дней после происшествия виновный сам пришел в РОВД. Об этом пресс-служба МВД сообщила в официальном Telegram-канале.
Подозреваемым оказался работающий 25-летний минчанин. Молодой человек пришел в милицию с признательными показаниями, а в подтверждение показал, где закопал баллончики с краской после своих «художеств».
– Молодой человек рассказал, что планировал свой поступок: купил три баллончика краски, продумал маршрут, придумал закопать пустые баллончики из-под краски на берегу Цнянского водохранилища, – пояснили в пресс-службе.
Одно остается неизвестным: хулиган так и не объяснил мотив своего акта вандализма. Хотя известно, что фигурант и ранее неоднократно нарушал закон, привлекался к ответственности.
СК разбирается в обстоятельствах происшествия, дело отправлено на правовую оценку.
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