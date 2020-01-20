2020-01-20T21:11:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Борисовчанин на велосипеде погиб, провалившись ночью в яму, выкопанную во дворе коммунальщиками

СК разбирается в обстоятельствах трагедии
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина провалился в двухметровую яму вместе с велосипедом и погиб. Фото: СК.Мужчина провалился в двухметровую яму вместе с велосипедом и погиб. Фото: СК.
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Труп мужчины был обнаружен 20 января во дворе одной из многоэтажек на улице Гагарина в Борисове. Вскоре удалось выяснить личность погибшего, им оказался 55-летний борисовчанина. Подробности сообщили в пресс-службе СК в официальном Telegram.

Утром прохожие увидели, что в арке, где недавно коммунальные службы вырыли глубокую яму, проводя ремонт канализационных труб, лежит бездыханный человек с велосипедом. Прибывшие правоохранители, выяснили, что погибший мужчина – местный житель. Он возвращался с ночной смены на велосипеде, по неосторожности угодил прямо в яму и погиб от полученных травм – глубина «рытвины» была около двух метров.

В СК рассказали, что на месте несчастного случая была зафиксирована следовая картина, опрашивались работавшие на участке сотрудники ЖКХ, руководство, изъята необходимая документация. Назначен ряд экспертиз, в том числе, для установления точной причины смерти погибшего. Идет расследование.

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