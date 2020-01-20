Могилевчанка взяла для возлюбленного кредитов на $5000, а он ее бросил

Как только девушка отдала деньги кавалеру, он перестал отвечать на ее звонки. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Молодой человек так и задумывал

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В УВД Могилевского облисполкома рассказали о расследовании дела о мошенничестве.

Потерпевшая 19-летняя жительница областного центра обратилась в милицию после... расставания с молодым человеком. Возлюбленный уговорил девушку взять для него несколько кредитов на общую сумму почти 11 тысяч рублей, а когда деньги оказались у него – исчез «с радаров».

– Могилевчанка рассказала, что бывший парень просил помочь с деньгами якобы на развитие бизнеса. Он уговорил ее взять кредиты в двух разных банках, обещал сам оплачивать кредитный долг. Но получив деньги перестал отвечать на звонки, плату по задолженностям не вносил, – рассказали в пресс-службе.

Вскоре фигуранта, 21-летнего безработного могилевчанина задержали. Ранее у него была судимость за кражу, сейчас он состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции ОВД.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело за мошенничество, дело отправлено в СК на правовую оценку.