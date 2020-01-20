2020-01-20T21:56:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гродненец обокрал родную тетю и начал шикарную жизнь

Безработный мужчина стал разъезжать на такси и сорить деньгами
Надежда БУТОВИЧ
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Заполучив крупную сумму сельчанин стал разъезжать на такси. Фото: pixabay.com.Заполучив крупную сумму сельчанин стал разъезжать на такси. Фото: pixabay.com.
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К правоохранителям Гродненского района обратилась жительница одной из деревень. 61-летняя женщина рассказала, что у нее из дома пропала крупная сумма наличности – 1500 долларов. Сельчанка попросила милиционер помочь вернуть сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.

В итоге выяснилось, что в дом женщины не проникал никто из посторонних, взлома не было. Однако доступ в усадьбу имел родной племянник – 39-летний безработный сельский житель.

– Примечательным было и то, что подозреваемый до этого вел скромный образ жизни, в основном из-за крайне скудных доходов. И вдруг мужчина стал шиковать: приехал в родную деревню на такси, транжирил деньги в сельмаге, – пояснили правоохранители.

Задержанный оперативниками фигурант отпираться не стал, сознался, что украл деньги у родственницы и вернул, что осталось, – 800 долларов и часть в белорусских рублях. Кража была совершена под Новый год.

Дело отправлено на правовую оценку.

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