Гродненец обокрал родную тетю и начал шикарную жизнь

Изменить размер текста: A A

К правоохранителям Гродненского района обратилась жительница одной из деревень. 61-летняя женщина рассказала, что у нее из дома пропала крупная сумма наличности – 1500 долларов. Сельчанка попросила милиционер помочь вернуть сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.

В итоге выяснилось, что в дом женщины не проникал никто из посторонних, взлома не было. Однако доступ в усадьбу имел родной племянник – 39-летний безработный сельский житель.

– Примечательным было и то, что подозреваемый до этого вел скромный образ жизни, в основном из-за крайне скудных доходов. И вдруг мужчина стал шиковать: приехал в родную деревню на такси, транжирил деньги в сельмаге, – пояснили правоохранители.

Задержанный оперативниками фигурант отпираться не стал, сознался, что украл деньги у родственницы и вернул, что осталось, – 800 долларов и часть в белорусских рублях. Кража была совершена под Новый год.

Дело отправлено на правовую оценку.