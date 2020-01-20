Беларусь начала импорт нефти из Норвегии: первый танкер с 80 тысячами тонн прибудет в порт Литвы уже 22 января

Сырую нефть будут доставлять через порт в Клайпеде, а дальше – по железной дороге

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Беларусь купила первую партию нефти в норвежском месторождении в Северном море. Первый танкер с 80 тысячами тонн сырья должен прибыть в Клайпедский порт уже 22 января, сообщило информагентство Reuters.

Известно, что норвежское нефтяное месторождение Йохан Свердруп (Прим.: Johan Sverdrup) – новая площадка, которая начала работать только осенью 2019 года. Нефть, которую добывают сейчас в Свердрупе близка по качественному составу к российскому сырью – Юралс. Наверняка для Белнефтехима был решающим и этот показатель, так как белорусские НПЗ приспособлены именно к переработке этой российской марки экспортной нефтяной смеси.

В Белнефтехиме уточнили, что первую партию нефти с Йохан Свердруп доставят из порта Клайпеды поездом на «Нафтан». Предполагается, что продавцом нефти для белорусской стороны могла стать французская компания Total, в которой, однако, обычно не комментируют торговые сделки.

Напомним, что в 2020 году Беларусь и Россия не смогли договориться о поставках нефти, а Александр Лукашенко заявлял, что российская сторона вынуждает покупать нефть по ценам дороже мировых.