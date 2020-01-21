21 января в Минске до 5 тепла

До конца недели график термометров не опустится ниже нуля

Изменить размер текста: A A

Необычайно теплая зима в Беларуси продолжается. Во вторник, 21 января, утром в Минске будет +1...+3 градуса. Днем и вечером +3...+5, осадков не ожидается.

Диапазон температур в среду - 0...+4, но возможен дождь или мокрый снег. В четверг температура будет примерно той же, но уже без осадков. В пятницу и субботу в Минске тоже будет 0...+2, но возможен мокрый снег.

Напомним, крещенские морозы в этом году не состоялись. В Беларуси цветут цветы, растут грибы, гуси прилетели, дачники сажают морковку.