2020-01-21T10:18:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Виктора Лукашенко засекли в Швейцарии

Старший сын президента Беларуси приехал в Лозанну, чтобы поддержать белорусских спортсменов на зимних юношеских Олимпийских играх
Григорий ГРИБОВ
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Старший сын президента Беларуси приехал в Лозанну чтобы поддержать белорусский спортсменов на зимних юношеских Олимпийских играх. Фото: НОК РБ.Старший сын президента Беларуси приехал в Лозанну чтобы поддержать белорусский спортсменов на зимних юношеских Олимпийских играх. Фото: НОК РБ.
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Олимпийские игры проходят в швейцарской Лозанне. В комплексе Vortex располагается команда лыжников, которая готовится к стартам в гонках классическим стилем. Юные атлеты и волонтеры нашей команды рассказали руководству НОК Беларуси об условиях проживания, питания и медицинского обслуживания в современном здании, которое было построено перед началом Игр. Белорусская делегация ознакомилась также с некоторыми спортивными объектами III зимних юношеских Олимпийских игр.

- На ледовой арене Lausanne Skating Arena разыграны медали в шорт-треке. Вместе с белорусской делегацией за соревнованиями наблюдал и двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике, член МОК Валерий Борзов, - сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси.

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