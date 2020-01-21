Лукашенко поручил устранить недоразумения при подсчете пенсионного стажа

Изменить размер текста: A A

Александр Лукашенко встретился с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. После общения с президентом чиновник рассказал журналистам о результатах переговоров. Выяснилось, что Лукашенко поручил ему устранить недоразумения, которые возникают при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей.

- Мы считаем, что это недоразумение, нонсенс: на троих детей сегодня стаж маме начисляется, на четвертого ребенка не начисляется. Президент дал поручение, в частности Министерству труда, посмотреть и разобраться с этим вопросом и оперативно внести предложения для устранения этого недоразумения, - рассказал Михаил Орда в эфире телеканала «Беларусь 1».